Verkehrsschilder in Klingenberg-Trennfurt gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich des Trennfurter Schwimmbades mehrere Verkehrszeichen von ihren eigentlichen Positionen entfernt bzw. umgeschmissen. Der Großteil der Schilder konnte vor Ort wieder an die vorgesehenen Stellen zurückgebracht werden. Hierbei fiel auf, dass zwei Schilder nicht mehr auffindbar waren, weswegen zum jetzigen Zeitpunkt von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Sollten Passanten oder Anwohner, die Täter bei der Tatausübung beobachtet oder im Umfeld Personen mit Verkehrsschildern umherlaufen gesehen haben, wird darum gebeten dies der PI Obernburg zu melden. Gleiches gilt falls Verkehrszeichen an ungewöhnlichen Stellen im weitläufigen Bereich des Schwimmbades aufgefunden werden sollten.

Audi rammt Kleinwagen in Erlenbach - Fahrer flüchtet

Erlenbach a.Main, Dr.-Gammert-Str. Am frühen Sonntagmorgen ist es im Industriegebiet zwischen Erlenbach und Elsenfeld, gegen 4.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem geparkten dunklen Audi und einem weißen Kleinwagen gekommen. Letzterer flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Personen die in diesem Bereich unterwegs waren und Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können werden dringend gebeten, sich bei der PI Obernburg zu melden.

Unfallflucht auf Parkplatz des Mönchberger Schwimmbades

Mönchberg, Schwimmbadstraße. Am Samstag ereignete sich zwischen 15.15 Uhr - 18.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher flüchtete. Der Schwimmbadbesucher stellte an seinem schwarzen Pkw, Audi eine Beschädigung im Heckbereich fest, welche beim Abstellen noch nicht vorhanden war. Nachdem im Umfeld keine Fahrzeuge mit deckungsgleichen Schäden festgestellt werden konnten, wird nun nach aufmerksamen Besuchern und/oder Passanten gesucht, welche einen etwaigen Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Polizei Obernburg