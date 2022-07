Bereits am letzten Wochenende, von Samstag, 16.07.2022 auf Sonntag, 17.07.2022, wurden am Ortsausgang von Birkenfeld in Richtung Remlingen, Verkehrschilder durch unbekannte Täter beschädigt.Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die oder den Täter nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

dc/Polizei Marktheidenfeld