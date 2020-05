Verkehrskontrolle bei Bessenbach: Polizei findet gestohlene Autokennzeichen

Während der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen am selben Tag in Berlin als gestohlen gemeldet wurden. Der 48-Jährige Fahrer gestand daraufhin, die entwendeten Kennzeichen an seinem nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen BMW montiert zu haben, um eine ordentliche Zulassung vorzutäuschen. Zudem bestand für das Fahrzeug keine vorgeschriebene Versicherung und es wurden keine Kfz-Steuern hierfür entrichtet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt des Mannes unterbunden.

Auffahrunfall sorgt für Stau

Am Montag erkannte ein 51-Jähriger gegen 17 Uhr auf der Nebenfahrbahn der A3 bei Kleinostheim zu spät, dass der vor ihm fahrenden Opel-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der VW Sharan des Mannes kollidierte daraufhin mit dem Opel, welcher wiederrum auf den vor ihm fahrenden Seat Ibiza geschoben wurde. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 19000 Euro. Im Berufsverkehr staute sich der Verkehr aufgrund des Unfalls ca. 3 Kilometer zurück.