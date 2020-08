Verkehrsinsel übersehen: Hoher Schaden nach Unfall in Fellen

In Fellen, nach der Einmündung zur Hauptstraße, wurde er seinen Angaben zufolge von der Sonne geblendet, so dass er den neuen Fahrbahnteiler mit Überquerungshilfe übersehen hatte. Er fuhr über die Verkehrsinsel, fuhr dabei zwei Verkehrszeichen um und kam kurz nach der Einmündung zum Sportplatz zum Stehen. Am Pkw DaimlerChrysler entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro. Der Schaden durch die beschädigten Verkehrsschilder wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten musste die Straße durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Am Samstagabend kam es auf der Kreisstraße MSP 19 zu einem Wildunfall. Ein 57-jähriger Autofahrer fuhr gegen 21:30 Uhr von Langenprozelten in Richtung Ruppertshütten. Dabei erfasste er mit seinem Pkw Suzuki ein Reh, welches die Straße querte. Das Reh verstarb. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:20 Uhr, erfasste ein 46-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2434, zwischen Seifriedsburg und Aschenroth, ein junges Reh. Das Reh verstarb, am Pkw VW Polo entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Am Sonntagabend, gegen 21:10 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf nach Burgsinn. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Da das Wild nicht aufgefunden werden konnte, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Nur kurze Zeit später kam es auf der Staatsstraße 2303, zwischen Burgsinn und Rieneck erneut zu einem Wildunfall mit einem Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw VW der 58-jährigen Autofahrerin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Streit in Rieneck endete mit blutiger Nase

In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:15 Uhr, fand am Ortsrand von Rieneck eine private Feier von Jugendlichen statt. Auf dem Nachhauseweg kam es dann zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren alkoholisierten Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Im Verlauf dieses Streits schlug ein 15-Jähriger seinem 16-jährigen Kontrahenten auf die Nase. Dieser musste anschließend durch den Rettungsdienst behandelt werden. Er wurde zur Abklärung seiner Nasenverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Den 15-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Geparkten Wagen in Gemünden angefahren

Am Freitagnachmittag blieb eine Polo-Fahrerin beim Ausparken leicht an einem in der Duivenallee abgestellten VW hängen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Die Unfallverursacherin meldete den Unfall vorschriftsmäßig bei der Polizei.

