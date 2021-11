Verkehrsinsel in Schöllkrippen überfahren

Aus Unachtsamkeit überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Es entstanden 2.000 Euro Schaden am Lkw und 200 Euro an dem Verkehrszeichen.

Kradfahrer fährt Fußgänger an - Zeugen gesucht

Kahl. Am Donnerstag gegen 09.45 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Roller auf der Hanauer Straße und wollte nach links in die Straße Am Glockenzehnt abbiegen. In diesem Moment überquerte ein 46-jähriger Fußgänger die Straße, wobei es zu einer Kollision kam. Dabei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen im Schulterbereich. Nach dem Unfall gerieten die beiden Männer in Streit, was in wechselseitigen Beleidigungen endete. An der Kreuzung befindet sich eine Lichtzeichenanlage, die den Verkehr regelt. Beide Beteiligten gaben an, dass für sie Grün galt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Auffahrunfall

Alzenau. Bei einem Auffahrunfall in der Hanauer Straße entstand am Dienstagmorgen ein Schaden von 750 Euro. Gegen 08.45 Uhr war eine 35-jährige Opel-Fahrerin auf den Ford einer 75-jährigen Frau aufgefahren. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Alzenau. Am Dienstagmorgen kam es in der Arnsburgstraße zu einer Streitigkeit, die den Einsatz einer Polizeistreife erforderlich machte. Gegen 10.45 Uhr waren insgesamt vier Personen wegen zivilrechtlicher Angelegenheiten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Diese eskalierte, so dass sich zwei Frauen im Alter von 29 und 59 Jahren schließlich gegenseitig beleidigten. Der 26-jährige Begleiter der 29-jährigen Frau war darüber offenbar so erbost, dass er ein Auto beschädigte.

