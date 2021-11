Verkehrsgefährdung in Mosbach

Gegen 22.30 Uhr befuhr sie die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Aglasterhausen, als ihr, auf Höhe des Mosbacher Kreuzes ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Nur ein beherztes Ausweichen auf die Abbiegespur in Richtung Neckarzimmern verhinderte einen Zusammenstoß. Personen- oder Sachschaden entstand nicht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Die Polizei in Mosbach, Tel. 06261 8090, sucht nun mögliche Zeugen des Geschehens.

Einbruch in Wohnhaus

Mosbach. Unbekannte gelangten am Wochenende in ein Wohnhaus in Mosbach und durchsuchten dieses. Am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 18.50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude in der Waldstraße und öffneten alle Schränke. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt mit erbeutetem Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn