»Als ob es nur eine Möglichkeit gäbe, sich draußen im Schnee aufzuhalten«, lautet einer von mehr als 100 Kommentaren auf der Facebook-Seite der Main-Echo-Blaulicht-Redaktion. Die Mehrzahl der Beiträge richtet sich gegen die Massen, die an diesem Tag bei Heigenbrücken-Jakobsthal (Kreis Aschaffenburg) das Erholungsgebiet rund um den Engländer angesteuert haben – schon wieder.

Erst vergangenes Wochenende hatten Tagestouristen mehrere Polizeieinsätze in dem Gebiet zu verantworten: Rettungseinsätze wurden behindert, Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete mussten gesperrt und Autofahrer, die mit ihren geparkten Fahrzeuge den Verkehr behinderten, gebührenpflichtig verwarnt werden.

Parkplätze schon am Vormittag voll

Polizei und Landratsamt Aschaffenburg hatten für dieses Wochenende einen Verkehrseinsatz angekündigt für die Landkreis-Bereiche rund um den Engländer, die Geishöhe in Dammbach und den Hahnenkamm im Kahlgrund. Und der war offenbar auch notwendig: Bereits gegen 10.45 Uhr waren die 100 Parkplätze am Engländer komplett voll, teilte Kai-Nicolas Waßhausen von der Aschaffenburger Polizei im Gespräch mit der Redaktion mit. Als Leiter Verfügungsgruppe für den Bereich Verkehr war er auch derjenige, der den Einsatz vor Ort führte. Neben Beamten aus Aschaffenburg waren Polizisten der Dienststelle in Alzenau und der Operativen Ergänzungsdienste (OED) beteiligt.

Schon am Vormittag bat die Polizei über die Medien, dass sich niemand mehr auf den Weg in Richtung Engländer machen möge, um ein erneutes Verkehrschaos zu verhindern. Gegen 14.15 Uhr hatten die Beamten schon geschätzt an die 150 Autofahrer zur Umkehr auffordern müssen, der »Zustrom reißt noch nicht ab«, hieß es. Wie Waßhausen erfragte, gab es von benachbarten Ausflugspunkten am Samstag keine ähnlichen Beschwerden.

Ärger bei Auswärtigen

Kai-Nicolas Waßhausen bemerkte, dass insbesondere Ausflügler von außerhalb unserer Region angereist waren, etwa aus Kassel und Würzburg. Die Begründung einiger Tagestouristen sei gewesen, dass sie zuhause keine Ausflugsziele besuchen könnten, weil es dort verboten war, und deswegen einfach weiter weggefahren seien. Auch wenn es laut Polizeiangaben keinen Widerstand gegen die Maßnahmen am Engländer gab: Bei den Weitgereisten sei der Ärger groß gewesen, als die Polizei sie an mehreren Kontrollpunkten direkt wieder wegschickte, weil die Parkplätze belegt waren.

Einheimische froh über Einsatz

Ganz anders reagierten laut Polizeihauptkommissar Waßhausen die Ortsansässigen auf den Einsatz: »Die Einheimischen freuen sich, dass die Polizei für Ordnung sorgt«, so der Polizeihauptkommissar. Auf Facebook machte der ein oder andere seinem Ärger über die Massen am Engländer Luft: »Wir leben hier, und die nehmen keine Rücksicht«, »der Spessart ist so groß, um frische Luft zu atmen muss ich nicht zum Rodeln fahren«, schrieben Nutzer.

Lift nicht in Betrieb

Die Piste selbst hatten die Beamten nur am Rande im Blick, vorrangig ging es bei dem Einsatz um einen geordneten Verkehr. Laut Waßhausen waren schätzungsweise 300 bis 350 Personen gleichzeitig dort unterwegs, darunter auch Wintersportler, obwohl der Lift gar nicht in Betrieb war. Abstände seien eingehalten worden, vom Infektionsschutz her habe man auf der Piste keine Probleme gesehen.

Viele Stunden waren die Polizisten vor Ort, wie viele Beamte genau im Einsatz waren, wurde nicht verraten. Sie waren mit Tee in Thermoskannen gekommen und wechselten sich ab, um sich immer wieder auch mal in einem Streifenwagen aufzuwärmen zu können, immerhin herrschten Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Gegen 15.30 Uhr informierte Kai-Nicolas Waßhausen: Mit dem langsamen Einbruch der Dunkelheit ebbe der Zustrom langsam ab und der Parkplatz leere sich, »es sind nun keine polizeilichen Maßnahmen mehr erforderlich«.

Sonntag: Wieder Chaos?

Für den Sonntag rechne er aber erneut mit einem hohen Aufkommen an Ausflüglern. Nina Lenhardt