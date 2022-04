Verheerender Brand in Alzenau: Ursache bekannt

Hoher Sachschaden ist bei einem Brand in Alzenau entstanden.

Wie bereits berichtet, waren am Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, die Bewohner des Hauses auf die in Flammen stehende Hecke aufmerksam geworden. Trotz eigener Löschversuche hatte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr auf das angrenzende Wohngebäude übergegriffen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Noch am Donnerstag übernahmen die Brandermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg vor Ort die weiteren Ermittlungen. Demnach konnte die Ausbruchstelle des Feuers an einem Kompost ausgemacht werden. Die vermeintliche Brandursache könnte dem derzeitigen Ermittlungsstand nach in unsachgemäßer Entsorgung von Asche zu suchen sein. Das abschließende Ergebnis der Untersuchung steht jedoch noch aus.

vd/Polizei Unterfranken