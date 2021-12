Vergoldetes Kreuz der "Stutzkapelle" in Bürgstadt gestohlen

Das auf dem Giebel befindliche vergoldete/schmiedeeiserne Kreuz auf der sogenannten „Stutzkapelle" (Marienkapelle) wurde im der Zeitraum von Sonntag bis Dienstag (05.12.-07.12.21) entwendet, so die Polizei. Die Kapelle befindet sich in Verlängerung des Höhenbahnweges in Richtung Centgrafenkapelle. Der Wert des Kreuzes wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Beim Ladendiebstahl in Bürgstadt ertappt

Waren im Wert von 9,90 Euro legte am Dienstag, kurz vor 20 Uhr eine 18-Jährige in einem Einkaufsmarkt „Am Stadtweg" in Bürgstadt an der Kasse nicht zur Bezahlung vor. Das aufmerksame Personal bemerkte den Diebstahl und zeigte die junge Frau an. Diese muss sich nun wegen eines Ladendiebstahls verantworten.

Grablichter in Miltenberg beschädigt

Auf der Begräbnisstätte in der Friedhofstraße in Miltenberg wurden in dem Zeitraum von Montag, 12 Uhr bis Dienstag, 11 Uhr, mindestens elf beschädigte Grablichter festgestellt. Der/die Täter sind bis dato noch unbekannt.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise zu dem o.g. Diebstahl des Kreuzes oder der Beschädigung auf dem Friedhof nimmt die Polizeiinspektion jederzeit entgegen.

Polizei Miltenberg/kick