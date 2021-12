Vergiftete Tierköder um den Klingenberger Bahnhof gefunden

Nachdem ein Hund bereits am Mittwoch einen vergifteten Tierköder gefressen hatte musste dieser tierärztlich behandelt werden. Der Hundehalter fand in der Umgebung des Bahnhofs noch weitere Köder, die mit Gift präpariert waren und sammelte diese ein. Wer diese Köder ausgelegt hat ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch die Diensthundeführer aus Aschaffenburg geführt.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Aufmerksame Zeugin - Unfallflucht in Klingenberg aufgeklärt

Klingenberg, Lkr. Miltenberg Am Freitag gegen 12:45 Uhr beschädigte eine Audi-Fahrerin beim Einparken in der von Mairhofen- Straße einen anderen Wagen. Anschließend verließ die Frau die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete jedoch den Unfall und teilte den Sachverhalt der Polizei mit. Aufgrund ihrer Angaben konnte wenig später das Fahrzeug der Verursacherin an der Halteranschrift angetroffen werden. Auch die verantwortliche Fahrerin konnte durch die Beamten ermittelt werden. Die 19-jährige erwartet nun ein Strafverfahren. Der entstanden Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Auto in Erlenbach angefahren

Erlenbach, Lkr. Miltenberg Eine Unfallflucht zeigte am Freitag gegen 15:00 Uhr ein 49-jähriger an. Er hatte seinen Pkw Opel am Morgen in der Dr.-Gammert-Straße vor seiner Arbeitsstätte abgestellt. Gegen 13:00 Uhr stellte er bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug fest, dass dieses einen frischen Unfallschaden aufwies. Im Moment ist der Verursacher noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Unfall werden bei der Polizei Obernburg entgegengenommen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg