Verdächtige Gegenstände: Bayernstraße in Goldbach gesperrt

Bei einer Hausdurchsuchung aufgrund von Betäubungsmittel in Goldbach am Donnerstag sind Gegenstände gefunden worden, bei welchen es sich um Sprengmittel handeln könnte. Das teilte die Pressestelle der Polizei Unterfranken auf Nachfrage mit. Deswegen ist die Bayernstraße am Donnerstagvormittag gesperrt und das betroffene Wohngebäude geräumt worden.

Die Einsatzkräfte warten den Angaben zufolge auf die Technische Sondergruppe LKA aus Nürnberg.

Mehr dazu später an dieser Stelle.

Armin Lerch/lady