Verdächtige Fahrzeugdurchsuchung in Hardheim

Bei der Person soll es sich um einen Mann handeln, der rund 1,75 m groß ist und mit einem hellblauen Kapuzenpulli bekleidet war. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Wer ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim melden. Aufgrund des Vorfalls rät die Polizei keine Wertsachen in Fahrzeugen liegen zu lassen und die Fahrzeuge stets vorschriftsmäßig zu verschließen.

Alkoholisiert am Steuer

Mudau. Mehr als 2,5 Promille zeigte das Alkoholtestgerät bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, in Mudau an. Beamte des Polizeireviers Buchen hatten den 55-jährigen Fahrer eines Citroens einer Kontrolle unterzogen und dabei die Alkoholisierung festgestellt. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot sowie eine Anzeige.

Mudau. Ein Pedelec der Marke KTM wurde am Sonntag, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, vor dem Eingangsbereich der Odenwaldhalle in Mudau gestohlen. Eine Frau hatte ihr schwarzes Rad des Typs Cento vor einem Spielplatz abgestellt und hielt sich dort längere Zeit auf. Gegen 16 Uhr stellte sie fest, dass das Fahrrad, welches mit einem Gepäckträger, einem schwarzen Fahrradkorb und schwarzer Lenkertasche ausgestattet war, entwendet worden ist. Das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Pedelecs geben können um Hinweise.

Quelle: Polizei Heilbronn/ lady