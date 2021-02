Verdächtige Essenslieferung: Polizei beendet "Corona-Party" in Stockstadt

Aufgefallen war dies der Streifenbesatzung, als gerade ein Lieferservice an dem Anwesen augenscheinlich für eine Vielzahl von Personen Speisen anliefern wollte. Im Anwesen wurden letztlich zehn Personen aus zehn verschiedenen Haushalten angetroffen. Das Zusammentreffen wurde aufgelöst. Gegen alle anwesenden Personen wurde nun Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetzt erstattet.

Ungebremst aufgefahren

Aschaffenburg. Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 39-jähriger Daimlerfahrer die Auhofstraße in Richtung Goldbacher Straße. An der Einmündung zur Stengerstraße musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein dahinter fahrender 23-jähriger BMW-Fahrer erkannte diese Situation zu spät und fuhr dem Daimler hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Insassen des Daimler leicht verletzt. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Mülltonne in Flammen

Aschaffenburg. Am frühen Freitagabend entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache in der Hockstraße eine Mülltonne. Das Feuer konnte bereits durch die Eigentümer und Nachbarn erfolgreich bekämpft werden. Durch die alarmierte Feuerwehr Aschaffenburg wurde letztlich noch das letzte Glutnest abgelöscht. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Pkw beschädigt, Verursacher geflüchtet

Großostheim. Am Freitagmorgen gegen 9.20 Uhr parkte eine 33-Jährige ihren grauen Opel ordnungsgemäß im Eierweg. Als sie gegen 10 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie massive Beschädigungen an der linken hinteren Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Aufgrund der bisherigen Ermittlung dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen

Mitsubishi Typ L200 handeln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg/mm