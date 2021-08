Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Mittwochabend um 21.30 Uhr bog die 21-jährige Toyota-Fahrerin von der Bahnhofstraße in die Michelbacher Straße in Richtung Alzenau ab, ohne sich einen Überblick über Verkehrssituation zu verschaffen. Da sie im Anschluss zudem Schlangenlinien fuhr, wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, weshalb ein Verfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr infolge anderer berauschender Mittel eingeleitet wurde. Die 21-Jährige konnte nach Abschluss aller Maßnahmen die Alzenauer Polizeistation zu Fuß verlassen.

Polizei Alzenau/mm