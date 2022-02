 Verdacht auf Raserei: 18-Jähriger prallt in Hanau-Kesselstadt gegen Baum

In Höhe der Kantstraße 25 in Hanau-Kesselstadt prallte der junge Fahrer gegen einen Baum. Er und einer seiner Mitfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die vor Ort medizinisch behandelt wurden. Der Unfall könnte ersten Hinweisen zufolge an einer zu rasanten Fahrweise gelegen haben, so die verantwortlichen Beamten. Zeugen berichteten, dass der BMW kurz zuvor mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Kantstraße gebraust sei. Die Polizei ermittelt daher nun wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315d StGB) gegen den Hanauer und stellte in dem Zusammenhang neben dem BMW auch seinen Führerschein sicher. Doch nicht nur deswegen muss sich der 18-Jährige strafrechtlich verantworten: Infolge des Unfalls wurden offenbar mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug des 18-jährigen herausgeschleudert und auf der Straße verteilt. Darunter ein verbotenes Reizstoffsprühgerät. Auch dieses sei von den Beamten konfisziert worden. Es laufe eine zusätzliche Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen dauern an.

Trickdieb beklaut im Auto sitzende Frau

Langenselbold. Ein etwa 40 Jahre alter Trickdieb hat einer Autofahrerin am Mittwochvormittag in der Friedrichstraße in Langenselbold das Portemonnaie gestohlen. Die Frau hielt gegen 11 Uhr mit ihrem Renault Clio in höhe der Hausnummer 55 vor einem Restaurant an. Der etwa 1,75 Meter große Täter klopfte an die Beifahrertür und hielt der Frau ein Prospekt hin. Er wollte angeblich zu dieser Adresse. Während die Rodenbacherin mit dem Täter sprach, fingerte dieser geschickt die Geldbörse aus der Handtasche auf dem Beifahrersitz. Der Unbekannte spreche gebrochenes Deutsch, habe einen grauen Bart und einen schwarzen Wollmantel getragen. Die Kripo Hanau sei für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

lesa/ Quelle: Polizei Hessen