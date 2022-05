Verdacht auf Beinfraktur: Mädchen in Aschaffenburg von Auto angefahren

Mit Verdacht auf die Fraktur eines Beines und Abschürfungen ist ein 11-jähriges Mädchen am Donnerstagabend in die Klinik gekommen. Das Mädel und ihr 9-jähriger Bruder überquerten gegen 20.15 Uhr die Aschaffenburger Löhrstraße am Fußgängerüberweg. Ein Omnibus auf dem Sonderfahrstreifen blieb vor dem Überweg stehen, um den beiden Kindern das Überqueren zu ermöglichen. Durch den Bus war einer 31-jährigen Mercedesfahrerin nicht möglich die Kinder frühzeitig zu sehen und entsprechend anzuhalten, so dass das Mädchen vom Pkw berührt wurde.

Verkehrsunfall mit Alkohol

Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 20.50 Uhr, kam es auf der Hanauer Straße beim Fahrstreifenwechsel zum Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Daimlerfahrer und einem 52-jährigen Mazdafahrer.

Es entstand zwar nur relativ geringer Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Jedoch war beim vermeintlichen Unfallverursacher, dem Mann aus dem Daimler, wohl Alkohol im Spiel. Ein Test ergab einen Wert von 2,06 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge

Zeugensuche zu Unfallfluchten

Aschaffenburg. Ein silberner Ford Focus wurde am Mittwoch zwischen 08:00 und 09:30 Uhr in der Stengerstraße im Aschaffenburger Stadtteil Damm angefahren. Der Pkw stand auf Höhe der Auhofstraße am rechten Fahrbahnrand und wurde durch den unbekannten Verursacher am hinteren Stoßfänger beschädigt. Es wurden 1.000 Euro Schaden angegeben.

Vorfahrtsunfall mit erheblichem Sachschaden

Waldaschaff. Sachschaden in Höhe von gut 30.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, an der Einmündung der Walburgstraße in die Aschaffenburger Straße. Ein 57-jähriger hatte mit seinem Ford die Vorfahrt einer 62-jährigen Mazdafahrerin missachtet und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzungen waren nicht zu verzeichnen. Kriminalitätsgeschehen

Rauchentwicklung ruft Feuerwehr auf den Plan

Kleinostheim. Am Donnerstag, gegen 19:15 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin einen aktiven Rauchmelder aus einem Haus in der Straße „In der Pletsche“. Da die betroffene Wohnung nicht geöffnet wurde und aufgrund starker Rauchentwicklung auch eine Gefahr für die Bewohner nicht ausgeschlossen war, wurde die Türe geöffnet. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es handelte sich lediglich um angebranntes Essen. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts heizte der Herd trotz des Umstandes, dass er ausgeschaltet war. Der Bewohner war zum Ereigniszeitpunkt nicht Zuhause. Schaden entstand nicht. Die Feuerwehren Kleinostheim und Mainaschaff konnten ohne größeren Einsatz wieder abrücken.

Polizei Aschaffenburg