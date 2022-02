Verdacht auf Anscheinswaffe: Polizei nimmt Gruppe aus Karlstein in Hanau fest

Ein Zeuge meldete laut Polizei am Samstag, gegen 14.30 Uhr, drei Personen im Bereich Marktplatz, die eine Schusswaffe bei sich hätten. Polizeibeamte nahmen kurz darauf an der Ecke Nürnberger Straße drei Verdächtige im Alter von 17 und zwei 18 Jährige fest. Zudem stellten die Schutzleute eine Softairwaffe und zwei Tierabwehrsprays sicher. Gegen die jungen Männer aus Karlstein am Main wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verdachts des Führens einer Anscheinswaffe erstattet. Außerdem wurde mit jedem ein eindringliches Gespräch hinsichtlich ihres Verhaltens und der Außenwirkung insbesondere in der Stadt Hanau geführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die drei entlassen, wobei der 17-Jährige in die Obhut seiner Mutter gegeben wurde.

Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, alarmierten Passanten die Polizei, weil zwei Männer mit einer Axt in der Lamboystraße laufen würden. Auch hier nahmen Polizeibeamte kurz darauf zwei Verdächtige im Alter von 23 und 34 Jahren vorläufig fest. Angeblich hätten sie die Axt für anstehende Arbeiten am nächsten Tag bei sich. Der Jüngere wurde aufgrund aufgefundener Betäubungsmittel für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Der 34-Jährige wurde vor Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern indes an.

Eingeschlagene Autoscheiben in Hanau - wer sah die Diebe

Hanau/Großauheim. Mehrere Autobesitzer fanden am Sonntag ihre geparkten Fahrzeuge mit einer eingeschlagenen Scheibe vor. Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, waren die Diebe zunächst an drei Fahrzeugen zugange. Bei einem in der Benzstraße geparkten VW Turan sowie bei einem abgestellten Volvo S 90 in der Hanauer Landstraße wurden jeweils die Sonnenbrillen aus dem Handschuhfach geklaut. In der Irminratstraße gingen die Täter einen Mercedes-Benz GLC 250 4Matic an und stahlen die Geldbörse samt Inhalt. Offenbar keine Beute machten die Diebe in der Lise-Meitner-Straße bei einem Audi A 6, bei dem die Scheibe lediglich riss sowie bei einem in der Rodgaustraße geparkten Opel Vectra. Der Eigentümer stellte die eingeschlagene Scheibe gegen 18 Uhr fest, aber es wurden keine Gegenstände entwendet. Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei den fünf Fahrzeugen entstand. Ob hier ein oder mehrere Täter am Werk waren, wird nun die Aufgabe der Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 22 sein. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor. Ansonsten parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

Peugeot-Fahrer hatte Drogen im Wagen - Gelnhausen

Gelnhausen. Wegen des Verdachts des Erwerbs sowie Besitzes von Methamphetamin nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr ermitteln derzeit Beamte der Polizeistation in Gelnhausen, nachdem sie am Freitagabend einen 35 Jahre alten Mann aus Linsengericht kontrolliert hatten. Kurz vor Mitternacht stellte eine Streifenbesatzung einen weißen Peugeot in der Barbarossastraße (einstellige Hausnummern) fest und entschloss sich, den Fahrer zu kontrollieren. Dieser hatte zwar sofort die Anhaltezeichen beachtet sowie auch seine Papiere übergeben, sich dann jedoch in seinem Auto eingeschlossen und das Fahrerfenster lediglich einen Spalt geöffnet. Bei der Überprüfung der Person stellten die Beamten fest, dass der Mann schon mehrfach als Konsument von Drogen auffällig geworden war. Da es aus dem Peugeot heraus zudem noch nach Cannabis roch und demnach der Verdacht einer Straftat bestand, forderten die Beamten den 35-Jährigen auf, aus dem Wagen auszusteigen. Der Fahrer weigerte sich jedoch vehement sein Auto zu verlassen und gab gegenüber den Beamten deutlich an, dass er die gesamte polizeiliche Maßnahme ablehne. Er unterstrich seine Haltung zur Kontrolle, indem er Dokumente vorzeigte, die offensichtlich keine Rechtsgültigkeit besaßen.

Nachdem er mehrmaligen Aufforderungen zum Öffnen der Fahrertür nicht nachkam, setzten die Beamten ihr Reizstoffsprühgerät ein. Der 35-Jährige weigerte sich weiterhin sein Auto zu verlassen, weshalb die Beamten eine Fahrzeugscheibe einschlugen, um die weiteren polizeilichen Maßnahmen treffen zu können. Bei der Durchsuchung des Wagens fand die Streife schließlich Methamphetamin. Des Weiteren stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,76 Promille an. Da auch körperliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln vorlagen, wurde er auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Die Autoschlüssel musste der Mann vorerst abgeben.

Polizei Südosthessen/kick