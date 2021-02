Verbotswidriges Wenden auf Bundesstraße in Kleinheubach führt zu Unfall

ARCHIV - Polizeibeamte trainieren am 18.06.2015 auf dem Gelände des Fahrtrainingszentrums der hessischen Polizei bei Hünstetten (Hessen) das Fahren und Bremsen auf nasser Fahrbahn. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, der Opel musste jedoch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Farbschmierereien

Miltenberg. Der Asphalt des Parkplatzes für Wohnmobile in der Jahnstraße wurde am Sonntag in der Zeit von 0:00 Uhr bis 16:00 Uhr von Unbekannten mit verschiedenen Farben beschmiert. Die Aktion dürfte einige Zeit gedauert haben und müsste bemerkbar gewesen sein, da der Platz gut einsehbar ist. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro.