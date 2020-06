Verbotswidrig auf A3 bei Weibersbrunn überholt, anschließend von nasser Fahrbahn geschleudert

Der Pkw geriet ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelleitwand aus Beton und kam anschließend stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste daraufhin durch einen Abschleppdienst geborgen werden, der Sachschaden beträgt ca. 15000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Zur Bergung des Pkws mussten der linke und mittlere Fahrstreifen für ca. 45 Minuten gesperrt werden, hierbei übernahmen die Feuerwehren der Gemeinden Weibersbrunn und Waldaschaff die Absicherung.

Fehler beim Einfahren auf Autobahn verursacht Unfall

Eine 63-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost über eine Sperrfläche verbotswidrig auf die Hauptfahrbahn der Autobahn, wo zu dieser Zeit Stop-and-Go-Verkehr herrschte, auf. Die 53-Jährige fuhr hierbei unmittelbar vor einen Sattelzug, der in diesem Moment losfuhr. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Kleintransporter schleudert bei Nässe von Autobahn - Fahrer ohne Führerschein und leicht verletzt

Am Mittwoch befuhr gegen 19:45 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Kleintransporter die A45 in Richtung Gießen auf der linken von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe von Kahl am Main geriet er dann auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, woraufhin das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkommt, die dortige Böschung herabrutscht, einen Wildschutzzaun durchbricht und schließlich mit einem Baum kollidiert, an dem er zum Stehen kommt. Der 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, er wurde deshalb in ein Krankhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 27000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass der Unfallfahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß, weshalb nun ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zur Bergung des Pkws musste die A45 kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Schiebedach löst sich während der Fahrt - Fahrer flüchtet

Ein 29-Jähriger befuhr am Mittwochabend die A3 in Richtung Frankfurt, als sich auf Höhe Marktheidenfeld, das Glasschiebedach des unmittelbar vor ihm fahrenden Audi A8 löst und auf die Fahrbahn schleudert. Der BMW des 29-Jährigen wurde daraufhin durch umherfliegende Glassplitter des Schiebedachs beschädigt. Der BMW-Fahrer, wie auch der bislang unbekannte, ca. 50 Jahre alte Fahrer des Audis fuhr anschließen am nächstgelegen Parkplatz ab und begutachteten die Schäden an ihren Fahrzeugen. Hierbei gab der Audi-Fahrer an, die Schäden am BMW wären nicht durch ihn verursacht worden und fährt, ohne seine Personalien anzugeben, davon. Gegen ihn wurde nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Keine ausreichende Fahrerlaubnis für Fahrzeugkombination

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Hösbach wurde am Mittwoch festgestellt, dass der 41-Jährige Fahrer eines Kleintransporter-Anhänger-Gespanns keine ausreichende Fahrerlaubnis für die von ihm geführte Fahrzeugkombination besaß. Anstatt der mindestens erforderlichen Führerscheinklasse BE konnte der Mann lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde daraufhin unterbunden, er musste für die zu erwartende Strafe eine Sicherheit hinterlegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg-Hösbach