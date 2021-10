Vater und Tochter in Laufach getötet

Dabei handelt es sich um einen 83-Jährigen und eine 47-Jährige, die am Nachmittag ihren schweren Verletzungen erlag. Vor Ort nahm die Polizei den Lebensgefährten der Frau fest. Ob und wie er mit den Todesfällen in Verbindung steht, ist noch offen. "Wir gehen auf jeden Fall von einem innerfamiliären Geschehen aus", sagte Zimmer. Derzeit sind in dem Wohnhaus Spurensicherer der Tatortgruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) an der Arbeit.

Zu Details der Alarmierung wollte sich Zimmer aus ermittlungstaktischen nicht äußern. Noch am Donnerstag sind nach seinen Angaben Nachbarn befragt worden, trotzdem sei die Polizei dankbar für Hinweise unter Tel. 06021 857-0.

Aktualisierung: In einer Mitteilung präzisieren Polizei und Staatsanwaltschaft, dass die Kripo Aschaffenburg vom Klinikum informiert wurde über die dort laufende Reanimation der 47-Jährigen. Rasch sei in der Folge der "soziale Nahbereich der Verstorbenen" ins Visier der Beamten gerückt. In diesem Zusammenhang nahm ein Spezialeinsatzkommando eine männliche Person aus dem sozialen Umfeld der Frau vorläufig fest. Nach Informationen unseres Medienhauses handelt es sich dabei um ihren Lebensgefährten. Dieser befinde sich weiter in Polizeigewahrsam. Ob er in Untersuchungshaft kommt oder freigelassen wird, dürfte sich noch am Freitag entscheiden.

Als die Polizei danach die Wohnung des Vaters der Verstorbenen aufsuchte, die sich im selben Anwesen in Laufach befindet, sei der 83-Jährige dort tot mit einer Kopfverletzung aufgefunden worden.

Staatsanwaltschaft und Polizei schließen laut der Mitteilung ein Tötungsdelikt nicht aus.

rbb