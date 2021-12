Vater legt gefälschte Schnelltestnachweise seiner Kinder an Schöllkrippener Schule vor

Die Fälschungen wurden erkannt und die Polizeiinspektion Alzenau informiert. Diese hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Donnerstagnacht befuhr ein 19-jähriger Fiat-Fahrer, die ST2305, von Schöllkrippen kommend in Richtung Schimborn. Kurz nach der Ortsausfahrt geriet er aus Unachtsamkeit in den dortigen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Ducato-Fahrer, in der Spessartstraße, mit seinem mitgeführten Anhänger an einem Lichtmast hängen und beschädigte diesen. Trotz Ansprache durch einen Zeugen, entfernte sich der Herr mit seinem Fahrzeuggespann ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Unfall im Begegnungsverkehr: Mömbris

In der Friedhofstraße kam es, am Donnerstagnachmittag, im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Laster und einem Peugeot. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Personalien ausgetauscht, um eine Schadensregulierung über die jeweiligen Versicherungen einleiten zu können. Wer den Unfall maßgeblich verursachte konnte abschließend nicht geklärt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Am Donnerstagmorgen, in der Zeit von ca. 8 Uhr bis 13 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, in der Meßmerstraße, an einem geparkten Suzuki hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Auffahrunfall: Alzenau/Hörstein

Ein 55-jähriger Skoda-Fahrer konnte, am Donnerstagmorgen, in der Alzenauer Straße, Fahrtrichtung Dettingen, nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck einer verkehrsbedingt wartenden 38-Jährigen. Dieser wurde hierbei leicht verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.000.- Euro.

Polizeiinspektion Alzenau /ienc