In dem Gebäude wurden dann mehrere Türen aufgehebelt. Aus einem Büroraum erlangte der Einbrecher aus verschiedenen Kassen einen Geldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Gebäude entstand durch den Einbruch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.400 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer 09353/97410.