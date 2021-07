Vandalismus in Miltenberg

Von der Mildenburg kommend wurden an allen möglichen Gegenständen wie Stromkästen, Laternen und Briefkästen verschiedene Aufkleber, die gegen Faschismus und Frauenfeindlichkeit protestieren, aufgeklebt. Weiter wurden mit schwarzem Stift verschiedene Schriftzüge und Schmierereien angebracht. Der Schaden liegt im mittleren 4-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

Miltenberg. Am Mittwoch, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr, parkte in Miltenberg in der Nikolaus-Fasel-Straße ein schwarzer Toyota. In dieser Zeit wurde die Beifahrertüre mittels einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg