Vandalismus in Großheubach

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Polizeiinspektion unter 09371-9450 zu melden.

Unfallflucht

Stadtprozelten. Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr beschädigte ein schwarzer Wagen, vermutlich ein SUV, im Vorbeifahren einen verkehrsbedingt wartenden Kleintransporter im Bereich der Fahrertüre und am Außenspiegel in der Hauptstraße. Hierbei entstand Sachschaden am Kleintransporter des Geschädigten in Höhe von ca. 500 Euro.

vd/Polizei Miltenberg