Unbekannte werfen mit Gegenständen und beschmieren Fahrrad in Miltenberger Garten

Unbekannte suchten am Dienstag, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 20.15 Uhr einen Garten eines Anwesens in der Maria-Hilf-Straße auf. Dort warfen sie mehrere Gegenstände auf den Rasen, beschmierten ein Fahrrad und eine Glasscheibe einer Hintertüre mit weißer Farbe. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 100 Euro.

Diebstahl aus Auto in Eichenbühl

Zwischen Sonntag 20.30 Uhr und Dienstag 12 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Ford in der Hauptstraße eine Geldbörse mit darin befindlichen Versicherungskarten und Ähnliches entwendet. Einen Teil der Karten konnten von einem Zeugen in der Erf aufgefunden werden. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp über 100 Euro.

Zaun beschädigt in Neunkirchen

Unbekannte beschädigten in dem Zeitraum vom 15. bis 25. Mai einen Maschendrahtzaun in der Odenwald-Straße. Der Schaden beläuft sich auf circa 50 Euro.