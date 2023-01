Vandalismus beim Obst und Gartenbauverein in Nuehütten

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Polizeiinspektion Lohr a. Main hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 09352/874130 oder ppufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de um Zeugenhinweise.

Einbruch in Arnsteiner Forstunternehmen

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen bislang unbekannten Täter in ein Bürogebäude eines Forstunternehmens in Heugrumbach eingebrochen. Der Täter hatte zuerst versucht ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln, was diesem jedoch nicht gelungen war. Daraufhin hatte dieser die Glasscheibe eingeschlagen und konnte so in das Gebäude einsteigen. Hier wurden sämtliche Büroschränke und Rollcontainer durchwühlt. Letztendlich wurde aus einem Tresor Bargeld entwendet. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweise zum Einbruch werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Unter Alkohol am Steuer durch Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Sonntag um 17:00 Uhr ein Fahrzeug auf der Staatsstraße zwischen Gramschatz und Arnstein mitgeteilt, welches mit sehr geringer Geschwindigkeit unter Ausnutzung der gesamten Fahrbahnbreite fuhr. Durch eine hinzugezogene Polizeistreife konnte der Grund der Fahrweise ausfindig gemacht werden: Der 37-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Dieser hatte einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille und musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt.

Verkehrszeichen in Karlstadt umgestellt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Ein offensichtlich unzufriedener und bislang unbekannter Täter hatte am Sonntag in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr im Bereich der Johann-Zahn-Straße in Karlstadt die aktuell im Rahmen eines Pilotprojektes aufgestellten Verkehrszeichen verdreht. So wurden Verkehrszeichen zur Regelung der dortigen Einbahnstraße sowie zum Eingeschränkten Halteverbot derart geändert, dass der Verkehrsfluss beeinträchtigt war. Lediglich aufgrund des äußerst geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinerlei Gefahren. Der „Verkehrszeichen-Verdreher“ muss mit einem Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr rechnen.

