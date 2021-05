Vandalismus auf Marktheidenfelder Friedhof

Dabei wurden sowohl die Grabtafeln, als auch Grabdekoration beschädigt. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen verschiedener Delikte aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 09391/9841-0 - wer hat in der Nacht von Samstag, 08.05.2021, auf Sonntag, 09.05.2021, Personen auf dem Friedhof am Äußeren Ring beobachtet oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Marktheidenfeld. Bereits am Morgen des Mittwoch wurde ein im Bereich des Adenauerplatzes abgestelltes Fahrrad gestohlen. Der 39-jährige Besitzer hatte zuvor sein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Fischer im Wert von etwa 2.000,- € in der Nähe des Busbahnhofes unversperrt abgestellt. Wer Hinweise auf den oder die möglichen Fahrraddiebe geben kann möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld (09391/9841-0) melden.

Beschädigter Wintergarten

Marktheidenfeld. Die Hausverwaltung eines Anwesens in der Baumhofstraße meldete einen offenbar bereits am 5. Mai entstandenen Schaden am Wintergarten des Gebäudes. Weder der genaue Schadenszeitpunkt, noch ein möglicher Verursacher sind bekannt. Die Marktheidenfelder Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von Unfallort aufgenommen und erbittet möglicherweise sachdienliche Hinweise persönlich oder unter Tel-Nr. 09391/9841-0.

Diebstahl aus einer Handtasche

Marktheidenfeld. Eine Frau aus Homburg erstattete Anzeige bei der Polizei, weil ihr beim Einkauf in einem Kleidungsgeschäft am Äußeren Ring in Marktheidenfeld ihr Geldbeutel entwendet worden war. Die 61-jährige hatte im Rahmen ihres Einkaufs ihre Tasche kurzzeitig unbeabsichtigt abgestellt und anschließend das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel-Nr. 09391/9841-0 bei der Polizei zu melden.

Beleidigung beim Einkauf

Marktheidenfeld. Am Freitagvormittag wurde eine 58-jährige Kundin aus Marktheidenfeld von der Mitarbeiterin eines Supermarkts in der Baumhofstraße auf die Einhaltung der Corona-Regeln hingewiesen. Daraufhin beleidigte die Maskenverweigerin die 21-jährige Angestellte aus Wertheim mehrfach und muss sich nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung stellen.

Wildunfälle

Marktheidenfeld. Über das Wochenende kam es im Dienstbereich der Marktheidenfelder Polizei glücklicherweise „nur" zu zwei Wildunfällen. Dabei entstand an zwei Fahrzeugen jeweils Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich, Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Reh wurde bei der Kollision unmittelbar getötet, das zweite Reh wurde dem zuständigen Jagdausübungsberechtigten zur Nachsuche gemeldet.

Die Polizei bittet insbesondere zu den Dämmerungszeiten und in der Nacht um aufmerksame und angemessene Fahrweise im ländlichen Bereich, der Frühling wirkt sich deutlich auf die Aktivität der heimischen Fauna aus. Auch beim Naturgenuss in der Landschaft soll sich der Mensch, insbesondere wenn er mit dem besten vierbeinigen Freund unterwegs ist, rücksichtsvoll verhalten – die Kinderstube des Wildes ist gerade prall gefüllt und befindet oft ganz unscheinbar nicht unweit von Wegen und menschlicher Siedlungen.

mkl/Polizei Marktheidenfeld