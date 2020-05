Vandalismus am Sportheim in Buchen-Bödigheim

Ein Verantwortlicher des Sportvereins stellte Anfang der Woche fest, dass die Täter unter anderem einen Mülleimer und eine Außenlampe auf dem Gelände des Vereins in der Hauptstraße abgerissen hatten. Diese wurden mit anderen Gegenständen in den dortigen Bachlauf geworfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

vd/Polizei Heilbronn