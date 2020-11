Vandalen verwüsten Gartengrundstück in Kirchzell

In dem Zeitraum von Montag, 26.Oktober bis Mittwoch, 4. November, betraten Unbekannte ein Gartengrundstück am Gabelsbach in der Nähe des Schützenvereins. Die Unbekannten, welche offensichtlich ein gestörtes Verhältnis zu fremdem Eigentum haben, warfen eine Holzgarnitur um, pflügten die Wiese mit einem Spaten um und beschädigten sämtliche Holzlatten einer Gartenlaube. Nicht genug, wurde die Türe die Gartenlaube aufgehebelt und die darin befindlichen Werkzeuge, wie eine Motorsense mit einem Zeitwert von 250 Euro entwendet. Im Nahbereich unter einer Brücke konnten noch weitere Gegenstände von dem Gartengrundstück aufgefunden werden. Der Diebstahls- bzw. Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Miltenberg, Tel. 09371/945-0.