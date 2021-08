Vandalen auf Windheimer Spielplatz

Es wurden zum einen ein Spielplatzschild sowie ein Verkehrszeichen verbogen. Zum anderen wurde das Sonnensegel über dem Sandkasten mit kleinen Brandlöchern, vermutlich von einer Zigarette, versehen, die Halterungen von Segel verbogen und eine Segel-Verankerung am Unterstand herausgerissen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Marktheidenfeld-Eichenfürst. Zur Berührung der linken Außenspiegel mit einem unbekannten Wagen kam es am Montag, gegen 7.45 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Die 65-jährige Fahrerin eines Citroen Berlingo fuhr in Fahrtrichtung Marktheidenfeld, als ihr im Kurvenbereich bei Eichenfürst ein unbekannter weißer oder heller Pkw entgegenkam. Dabei kam es zur Spiegelberührung und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 €. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wertheim fort ohne anzuhalten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Ladendiebin erwischt

Marktheidenfeld. Eine 23-jährige Ladendiebin wurde am Montag, gegen 15 Uhr, erwischt. Die Frau hatte in einem Discounter in der Georg-Mayr-Straße Waren im Wert von 65 Euro in ihren Rucksack gesteckt. An der Kasse bezahlte sie lediglich ein paar Kleinigkeiten und wollte anschließend den Markt mit der unbezahlten Ware im Rucksack verlassen. Dabei wurde sie aufgehalten und der Polizei übergeben. Eine Anzeige folgt.

mkl/Polizei Marktheidenfeld