Urspringen: Geparktes Auto beschädigt

In der Schloßstraße kam es in der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 11:30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellter schwarzer Ford Fiesta wurde an der Fahrertür und am Kotflügel vorne links beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Polizei konnte weißen Fremdlack sichern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

stru/Polizei Marktheidenfeld