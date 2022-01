Urspringen: Ausweichmanöver endet im Straßengraben

Als er bemerkte, dass er an der Einfahrt zu einem Feldweg vorbeigefahren war, wendete er seinen Sattelzug auf der Straße. Zeitgleich fuhr der 55-jährige Fahrer eines Audi A 4 in gleicher Richtung. Nachdem der Sattelzug bei seinem Wendemanöver quer über beide Fahrstreifen fuhr, versuchte der Autofahrer auszuweichen. Dabei kam er zu weit nach rechts und landete im dortigen Straßengraben. Aufgrund eines Wasserdurchlasses steckte der Audi fest und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Spiegelberührung beim Überholen

Urspringen. Zu einer Spiegelberührung beim Überholen kam es am Montag, gegen 13:25 Uhr, auf der Staatsstraße 2438. Der 33-jährige Fahrer eines Ford Fiesta fuhr von Roden kommend in Richtung Urspringen, als er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte. Beim Ausscheren übersah er einen hinter ihm bereits überholenden VW-Fahrer und es kam zur Berührung der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der VW-Fahrer wich noch nach rechts aus und streifte dabei einen Leitpfosten hierbei wurde auch der zweite Außenspiegel beschädigt. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Glasscheibe beschädigt

Erlenbach. Die Glasscheibe des Verkaufsraums einer Autofirma „Am Bäuerleinsberg“ wurde in der Zeit von Donnerstag, 18:30 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, beschädigt. Die Verglasung besteht aus zwei Scheiben und beide Scheiben weisen ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 2 cm auf. Wie es entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Der Schaden wird mit 2500 Euro beziffert. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kirchentür beschädigt

Karbach. Vermutlich in der Nacht zum Montag wurde die Kircheneingangstüre der Kirche St. Vitus beschädigt. An zwei Elementen der Kupferaußenverkleidung der Tür und an der Steinstufe vor der Tür waren Brand- und Rauchspuren zu erkennen. Da die Rauchspuren nicht entfernt werden konnten, wird der Schaden auf etwa 1.000 € geschätzt. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld