Ursache für tödlichen Streit in Bessenbach weiter unklar

Das Opfer, eine 61-jährige Frau, sei durch Herz- und Atemversagen gestorben. «Zur Tatwaffe können noch keine Angaben gemacht werden, da noch nicht alle Zeugen hierzu vernommen wurden.» Der 73 Jahre alte Verdächtige habe bei seiner Vernehmung keine Angaben zur Tat gemacht.

Der Mann soll die 61-Jährige am 28. Juni bei einem Streit in seiner Wohnung getötet haben. Er sitzt wegen Totschlagsverdachts in Untersuchungshaft. Ob die beiden ein Paar waren, ist unklar.