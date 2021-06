Unwetter verursacht Unfall in Buchen

Das Unwetter, welches am Montagabend über den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis hinweg zog, führte kurz vor 22 Uhr in der Buchener Daimlerstraße zu einem Unfall. Der Starkregen hatte einen Gullideckel nach oben gedrückt, so dass dieser davonrollte und erst 20 Meter weiter am Bordstein liegen blieb. Der Fahrer eines Mercedes-Benz konnte die Gefahrenstelle nicht erkennen und fuhr über den Schacht. Dabei platzte der Reifen und es entstand Sachschaden an dem Auto.

Mosbach : Radfahrer erfasst Fußgängerin

Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin am Montagvormittag bei einem Unfall in der Straße Am Henschelberg in Mosbach. Ein 20-jähriger Radfahrer wollte eine Baustelle auf dem Gehweg umfahren und versuchte zu bremsen, da dort gerade eine Passantin lief. Da jedoch beim Bremsversuch der Seilzug am Fahrrad riss, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die 38-Jährige. Die Frau wurde leicht verletzt und zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Limbach: Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Limbach wurde ein 18-Jähriger von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann fuhr gegen 17.30 Uhr von Krumbach in Richtung Limbach, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Ford geriet ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er sich überschlug und schließlich im Straßengraben zum Stehen kam. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt, es bestand allerdings keine Lebensgefahr. Am Ford entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Heilbron