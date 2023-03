Unwetter in der Region sorgt für fliegende Pavillons und umgestürzte Bäume

Kurz vor 17 Uhr war ein starkes Unwetter mit zeitweise dichtem Hagel über die Region hinweggezogen. Bislang gab es wohl mehrere Dutzend Feuerwehreinsätze. Personen blieben bisher unverletzt, jedoch sind mehrere Bäume umgestürzt. Einige Passanten in der Aschaffenburger Innenstadt mussten sich wegen umherfliegender Gegenstände in Deckung bringen, auch ein fliegendes Pavillon soll gesichtet worden sein, Mülltonnen wurden durch die Straßen gewirbelt, berichteten Augenzeugen.

Von Gebäuden in der Erthalstraße und von der Agathakirche hatten sich mehrere Ziegel gelöst. Die Feuerwehr sicherte die Bereiche ab.

Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing, der sich am Montagabend freilich sofort mit der Feuerwehr abstimmte, bestätigte gegenüber unserer Redaktion, dass im Stadtgebiet Aschaffenburg mehrere Bäume umgestürzt seien. In der Innenstadt im Bereich des Luitpoldparkhauses, an der viel befahrenen Weißenburger Straße, wurde ein massiver Baum entwurzelt. Mehrere Brandmeldeanlagen hätten im Stadtbereich ausgelöst, von der Stadtbibliothek seien einige Quadratmeter des Dachs abgetragen worden.



Straße zwischen Schellenmühle und Schmerlenbach gesperrt

Die Straße zwischen Schellemmühle und Schmerlenbach bleibt laut Feuerwehr bis Dienstag gesperrt; zunächst müssen die angeknackten Bäume kontrolliert werden, so Herzing.





Umgestürzter Baum in Aschaffenburg in der Nähe des Luitpoldparkhauses

Einsätze auch im Kreis Aschaffenburg

Auch im Kreis Aschaffenburg waren die Feuerwehren unterwegs. Der Kreisbrandinspektion zufolge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Kleinostheim, Laufach, Sailauf, Hörstein, Hösbach, Hösbach-Bahnhof und Winzenhohl zu umgestürzten Bäumen aus. Die Stockstädter Feuerwehr wurde zu einem Blitzeinschlag in ein Hausdach in die Schulstraße gerufen. Der Blitzschlag verursachte zwar keinen Brand, jedoch drohten laut Notruf Teile der Solaranlage abzustürzen. In Schimborn war die örtliche Feuerwehr bei einem Wasserschaden tätig. In den Großostheimer Ortsteilen Pflaumheim und Wenigumstadt fiel für rund 30 Minuten der Strom aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Großostheim und Wenigumstadt besetzten gemäß dem „Notfallkonzept flächiger Stromausfall im Landkreis Aschaffenburg“ sofort ihre notstromversorgten Feuerwehrhäuser und standen für eventuell notwendige Hilfeleistungen für die Bevölkerung als erste Anlaufstelle bereit.

Sturmbilanz des Montagabend: Das Mainviereck ist einigermaßen glimpflich davongekommen. Das Unwetter zog außergewöhnlich schnell heran, wirkte zeitweise dramatisch, die Auswirkungen hielten sich am Ende vergleichsweise in Grenzen.



Auf den Facebook-Post unserer Redaktion hin kommentierten User die Situation:





Kreis Miltenberg kommt glimpflich davon



Auch der Kreis Miltenberg kam relativ glimpflich davon, wie Kreisbrandrat Martin Spilger unserem Medienhaus sagte. Vereinzelt waren Bäume umgestürzt, eine Straße wurde überflutet und eine Brandmeldeanlage spielte verrückt. Die Feuerwehr Trennfurt musste mit der Drehleiter nach Hessen ausrücken, da Lützelbach stärker betroffen war.



Einige Einsätze im Main-Spessart-Kreis

Laut Benedict Rottmann, Pressesprecher der Kreisbrandinspektion Main-Spessart, gab es im Main-Spessart-Kreis einige Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Jedoch kam es hier zu keinen größeren Schäden.

Manuela Klebing/Volker Dohr/Larissa Dyk