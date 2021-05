Unvorsichtige Autofahrerin - Radfahrerin stürzt in Kahl

Um 13.30 Uhr fuhr die 58-jährige Frau mit ihrem Rad in Richtung Staatsstraße 3308. Eine 62-jährige Nissan-Fahrerin, die am rechten Fahrbahnrad parkte, öffnete ihre Fahrertür und übersah dabei offenbar die Radlerin. Diese kollidierte mit der Tür und stürzte zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen zog sich die Frau, die keinen Helm trug, ein Hämatom am Kopf zu. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht.

Mercedes in Alzenau angefahren und geflüchtet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 15.15 und 16.15 Uhr wurde ein Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Emmy-Noether Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher beschädigte den Mercedes offenbar beim Ausparken auf der linken hinteren Seite (4.000 Euro) und flüchtete.

Unfallflucht in der Alzenauer Daimlerstraße

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht in der Daimlerstraße entstand am Dienstagmittag ein Schaden von 500 Euro. Um kurz vor 13 Uhr hatte ein 58-jähriger Mann seinen BMW auf einem Parkplatz abgestellt. Als er 10 Minuten später zurückkam, musste er einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel feststellen. Der Verursacher war allerdings trotz eines Schadens von 500 Euro geflüchtet.

Scheibe am Spessart-Gymnasium mutwillig beschädigt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter warf zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen mit einem Stein gegen eine Scheibe des Spessart-Gymnasiums in der Brentanostraße. Dadurch splitterte die Scheibe. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau