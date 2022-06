Die Beteiligten machten widersprüchliche Angaben, so dass er Unfallhergang bis dato noch nicht genau geklärt werden konnte. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad und am Auto beläuft sich auf zirka 1.000 Euro.



Unfallflucht

Miltenberg. Zwischen dem 19.05. und 30.05.2022 wurde in der Ringstraße ein geparkter VW angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.