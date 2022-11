Unter Mordverdacht: Polizei nimmt Mann in Gelnhausen fest

Der Leichnam wurde an einem Samstagmorgen im Bereich "In der Burgmühle" nahe der Bahngleise

aufgefunden . Die umfangreichen zum Teil auch verdeckten Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Hanau und der eingerichteten

Arbeitsgruppe der Kriminalpolizei Gelnhausen führten schlussendlich zu der

Ergreifung des 28-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zu den genauen

Hintergründen der Tat dauern derzeit an. Am Samstag erfolgte die Vorführung des

Verdächtigen bei der Haftrichterin am Amtsgericht Gelnhausen. Diese erließ

antragsgemäß Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft wegen Mordverdachts

an. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

fka/Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen und der Staatsanwaltschaft Hanau