Unter Drogeneinwirkung auf der A3 unterwegs

Im Laufe der Kontrolle ergaben sich deutlichen Anzeichen auf einen kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum, da die Frau drogentypischen Auffälligkeiten zeigte. Sie musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, ihre Weiterfahrt wurde unterbunden.

Überladen und nicht verkehrstüchtig auf Autobahn unterwegs

Am Sonntagmorgen wurde zunächst ein Mercedes Sprinter mit Anhänger auf der A3 bei Hösbach angehalten und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass die Fahrzeugkombination um ca. 20% überladen war und die Bremsen des Anhängers keinerlei Funktion hatten. Die Weiterfahrt des Gespanns wurde daraufhin unterbunden.

Ein weiteres Fahrzeuggespann bestehend aus Mercedes Sprinter mit Anhänger wurde dann in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der A3 bei Hösbach kontrolliert. Hier war der Kleintransporter um ca. 30% überladen, zudem war kein vorgeschriebenes Kontrollgerät verbaut, dass die Fahrt- und Ruhezeiten des Berufskraftfahrers aufzeichnet, verbaut. Die Weiterfahrt dieses Gespanns wurde ebenfalls bis zur Umladung überschüssiger Ladung unterbunden.

Unerlaubt am Main campiert

Am Sonntagnachmittag stellten Beamte der Wasserschutzpolizei drei Männer im Alter zwischen 48 und 50 Jahre fest, die bereits mehrere Tage, unerlaubt am Mainufer bei Niedernberg campierten. Die Männer hatten mehrere Zelte und Pkw-Anhänger in unmittelbarer Nähe zum Ufer aufgestellt, um hier zu übernachten und dem Angelsport nachzugehen. Da die Männer allerdings keine Erlaubnis der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hatten, mussten sie ihr Lager abbauen und die Örtlichkeit verlassen. Auf sie kommen zudem Anzeigen wegen Verstößen gegen schifffahrtsrechtliche Vorschriften zu.