Unter Drogeneinfluss mit Auto in Alzenau unterwegs

Am Steuer befand sich ein 38-jähriger Mann. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer deutliche, drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, außerdem war er leicht alkoholisiert. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der kontrollierenden Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste die Beamten daraufhin zur obligatorischen Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Des Weiteren händigte er den Beamten im Anschluss an seiner Wohnanschrift noch eine geringe Menge Amphetamin aus.

Gegenverkehr übersehen: Schöllkrippen

Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 10.15 Uhr die Staatsstraße 2305 von Schöllkrippen in Richtung Kleinkahl und wollte in einer Rechtskurve einen vor ihr fahrenden Kraftomnibus überholen. Während des Überholvorgangs bemerkte die VW-Fahrerin einen entgegenkommenden Peugeot, weshalb sie abbremste und versuchte, wieder hinter dem Kraftomnibus einzuscheren. Hierbei blieb sie mit der rechten vorderen Fahrzeugseite an der linken hinteren Seite des Omnibusses hängen. Zudem musste der 79-jährige Peugeot-Fahrer nach rechts in den Graben ausweichen und überfuhr hierbei einen Leitpfosten. Der Unfallgesamtschaden wird auf circa 7300 Euro geschätzt.

Beim Ausfahren einparkendes Auto übersehen: Kahl

Am Donnerstagmittag wollte ein 51-jähriger Mann mit seinem Daimler aus einer Parklücke einer Bank in der Hanauer Landstraße ausparken. Hierbei übersah er einen Suzuki einer 33-Jährigen, die gerade in eine Parklücke einparken wollte und beschädigte diesen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 1800 Euro.

Wegen Tier abgebremst - Auffahrunfall: Alzenau

Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 31jähriger Audi-Fahrer die Staatsstraße 2305 von Alzenau in Richtung Michelbach und musste wegen einem Tier auf der Fahrbahn abbremsen. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 63-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Audi auf, wodurch ein Schaden von circa 10000 EUR entstand. Die 62-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg-Alzenau eingeliefert.

Auf regennasser Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr abgekommen: Alzenau

Ein 35-jähriger Ford-Fahrer befuhr am frühen Donnerstagabend die Staatsstraße 2305 von Niedersteinbach in Richtung Michelbach, als er auf Höhe der Dörsthöfe auf regennasser Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr geriet und den Opel eines 63-jährigen Mannes seitlich rammte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden zudem noch zwei nachfolgende beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 22000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die beiden unmittelbar am Unfall beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Kreisel aufgefahren: Karlstein

Nicht angepasste Geschwindigkeit war der Grund für einen Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Staatsstraße 3308 ereignete. Hier fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Opel von Kahl in Richtung Karlstein auf den dortigen Kreisel auf und beschädigte ein Verkehrszeichen. Die Fahrzeugfront wurde stark beschädigt (ca. 1000 EUR).

Gegen geparkte Auto gefahren - leichtverletzt: Alzenau-Michelbach.

Am frühen Freitagmorgen gegen 03.15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Sprinter Mercedes von Albstadt nach Michelbach. Kurz vor dem Ortseingang Michelbach übersah er einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Audi und fuhr auf dessen Fahrzeugheck auf. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 11000 Euro. Der Unfallverursacher wurde mit Prellungen und Verdacht auf HWS leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Frontscheibe eines Autos mutwillig beschädigt: Kahl

Auf dem Bahnhofsplatz wurde in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag ein dort abgestellter Daimler mutwillig beschädigt. Der bislang unbekannte Täter schlug zweimal mit einem unbekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe des Autos ein, wodurch ein Schaden von circa 600 Euro entstand.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/ienc