Unter Drogeneinfluss: Mann ohne Führerschein in Verkehrskontrolle

Bei Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass seine Fahrerlaubnis durch eine Verwaltungsbehörde zu entziehen ist. Sein vorgezeigter Führerschein wurde daher gleich an Ort und Stelle sichergestellt. Somit war der 26-jährige Münchner ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Nicht genug, bemerkten die Beamten auch drogentypisches Verhalten, ein Drogentest bestätigte den Verdacht auf Kokainkonsum. Eine Blutentnahme war die Folge, die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Der junge Mann wird sich wegen Fahren ohne Führerschein und wegen Fahren eines Autos unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Auffahrunfall auf der B469 - Fahrer leicht verletzt

Laudenbach.

Am Dienstag befuhr ein Lastwagenfahrer mit seinem Gespann kurz nach 10.00 Uhr die B 469 von Aschaffenburg kommend in Richtung Miltenberg. Auf Höhe Laudenbach musste er verkehrsbedingt anhalten, ein dahinterfahrender BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr in den Anhänger des Lastwagens. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins KH Erlenbach verbracht. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe musste die FW Laudenbach hinzugezogen werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

rega/Polizei Miltenberg