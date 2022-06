Unter Drogeneinfluss in Sulzbach unterwegs

Ein Drogenvortest war positiv auf Cannabisprodukte und Amphetamine. Deshalb wurde beim Fahrer eine ärztliche Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt. Bei einem Beifahrer wurde zusätzlich eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden.

Geldbeuteldiebstahl am Badesee

Niedernberg. Am Sonntag hielt sich ein Mann in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf der Halbinsel des Silbersees in Niedernberg auf. Hierbei wurde aus dem Rucksack des Geschädigten durch einen unbekannten Täter der Geldbeutel entwendet. Einige Gegenstände aus dem Geldbeutel konnten am Folgetag in einem Gebüsch des Sees aufgefunden werden. Eine Geldkarte und Bargeld aus dem Portemonnaie bleiben weiter verschwunden.