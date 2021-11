Unter Drogeneinfluss in Großostheim unterwegs

Der Fahrer räumte den Konsum von Amphetamin ein und musste anschließend zur Blutentnahme ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Sachbeschädigung an Obstbäumen-Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag, den 12.11.2021 bis Montag, 15.11.2021, 09 Uhr kam es in Schweinheim, in der Feldchenstraße zu einer Sachbeschädigung an zwei Obstbäumen und einem Beerenstrauch. Die bislang unbekannten Täter hatten die frisch gepflanzten Obstbäume offensichtlich mit einer Astschere abgeschnitten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70 Euro. Zeugen, die mögliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Pkw fährt Kradfahrer auf

Hösbach. Zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang kam es am Dienstagmorgen, um 08:05 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Hösbach und Oberafferbach. Hier fuhr ein 16-Jähriger auf seinem Leitkraftrad von Oberafferbach in Richtung Hösbach. Unmittelbar vor ihm fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Pkw ebenfalls in die gleiche Richtung. Beim Abbiegen an einer Einmündung schätzte der 16-Jährige die Situation offensichtlich falsch ein und fuhr der Pkw-Fahrerin, die ebenfalls verkehrsbedingt halten musste auf. Der 16-Jährige kam zum Sturz und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, die ambulant versorgt werden konnten. Am Pkw und dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg