Unter Drogeneinfluss in Bad Mergentheim Auto gefahren

Gegen 10.30 Uhr war der Mann mit seinem Peugeot mit Anhänger in der Theobaldstraße in Bad Mergentheim unterwegs und wurde durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten an dem Fahrer Anzeichen einer Beeinflussung von Drogen fest. Bei einem durchgeführten Drogentest versuchte der Mann diesen mittels Wasser zu beeinflussen. Daher war eine Blutentnahme unausweichlich und der 26-Jährige wurde durch die Polizeibeamten ins Krankenhaus begleitet. Sofern das Blutergebnis positiv auf Drogen verläuft, muss er Mann mit einer Anzeige und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Wertheim : Unfall verursacht und sich nicht um den Schaden gekümmert

Ein Unbekannter beschädigte in den vergangenen Tagen ein auf einem Parkplatz in Wertheim abgestelltes Auto und fuhr davon. Der Besitzer stellte am vergangenen Sonntagmittag seinen Audi Q5 S auf dem Parkplatz an der Eichelsteige ab. Als er sein Auto am Mittwoch, gegen 6.30 Uhr, wieder abholen wollte, bemerkte er den Unfallschaden auf der linken Seite des Hecks. Scheinbar touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den SUV. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis/ienc