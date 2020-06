Unter Drogeneinfluss in Aschaffenburg Auto gefahren

In der Würzburger Straße wurde am Donnerstag um 17:38 Uhr ein Daimler von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung der 19-jährigen Fahrerin fielen den Ordnungshütern bei ihr drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und durch einen Arzt eine Blutentnahme zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Wohnsitzlose erneut in Parkhaus angetroffen

Bereits zum fünften Mal innerhalb von nur 4 Wochen übernachtete eine 59-jährige Frau ohne festen Wohnsitz unerlaubt in einem öffentlichen Gebäude am Schloßplatz. Wenn sie erwischt wird reagiert sie meistens unfreundlich und beleidigend. Ihr wurde um 22:15 Uhr am Donnerstag ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie zunächst zögerlich nachkam. Kurze Zeit später kehrte sie erneut zurück und kam anschließend in die Arrestzelle. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung vor der Entlassung am Freitag um 06:00 Uhr betitelte sie wie gewohnt die Wachbeamten mit nicht spruchreifen Ausdrücken. Es ergeht eine Mitteilung an das Gesundheitsamt und Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Nach Mitteilungen über randalierende Jugendliche im Schöntal, kontrollierten zwei Zivilstreifen der Polizei am Donnerstag gegen 23:30 Uhr ein Pärchen und entdeckten bei einem 37-jährigen Mann einen qualmenden Joint. Die weitere Durchsuchung förderte aus der Unterhose etwa 5 Gramm Marihuana zu Tage, welches zum Zwecke der Einziehung sichergestellt wurde.

Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Zwei Autos kollidieren in Hösbach

Ein 62-Jähriger fuhr am Donnerstag um 15:50 Uhr mit seinem VW die Siemensstraße entlang, von der Daimlerstraße kommend, in Richtung Zeppelinstraße. Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Peugeot die Siemensstraße in Richtung Daimlerstraße. Der Mann wollte nach links auf einem Parkplatz parken, bog ab und übersah den entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Peugeot. Bei der Kollision entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und will sich selbständig zum Arzt begeben.

Betäubungsmittelverstoß in Hösbach

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstag um 22:40 Uhr konnten Polizeibeamte, von der 18-jährigen Beifahrerin ausgehend, Marihuanageruch wahrnehmen. Diese händigte ein Druckverschlusstütchen mit einer geringen Menge Marihuana-Dolden aus, welche zum Zwecke der Einziehung sichergestellt wurden.

Roller und Auto krachen in Großostheim zusammen

Ein 66-Jähriger fuhr am Freitag um 11:00 Uhr mit seinem Audi von seinem Grundstück auf die Schaafheimer Straße und übersah einen von links kommenden 61-Jährigen mit seinem Roller. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt (Schürfwunden, Prellungen), der Sachschaden schlägt mit etwa 3.000 Euro zu Buche.

Geldbörsenbdiebstahl in Stockstadt

Während einem Einkauf in einem Großmarkt in der Industriestraße, am Mittwoch gegen 17:00 Uhr, ließ ein unbekannter Taschendieb aus der Handtasche einer 57-Jährigen eine Geldbörse mit etwas Bargeld und einigen Ausweisdokumenten mitgehen.

stru/Polizei Aschaffenburg