Unter Drogeneinfluss auf der A3 bei Goldbach erwischt

Nachdem weitere Tests ebenso "positiv" verliefen, wurde die Weiterfahrt des jungen Mannes für 24 Stunden unterbunden und zunächst eine Blutentnahme zum Nachweis der Fahrt unter Drogeneinfluss durchgeführt. Des Weiteren wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro angeordnet.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen, die u.a. eine Durchsuchung des Fahrzeugs und der kontrollierten Personen beinhaltete, wurden im Büstenhalter der 20-jährigen Beifahrerin ca. 18 Gramm Marihuana aufgefunden, welche sichergestellt wurden.

Die junge Frau wollte eigentlich für ihren Bekannten den BMW weiterfahren. Auf Nachfrage gab sie jedoch an, am Vorabend selbst Marihuana konsumiert zu haben, weshalb auch sie nicht als Fahrzeugführerin in Frage kam.

Auf Grund der Witterungsverhältnisse wurden den beiden Personen die Fahrzeugschlüssel belassen, stattdessen aber die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschein des Pkw bis zum Ablauf der 24 Stunden sichergestellt.

