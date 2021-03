Unter Drogeneinfluss: 17-jähriger Rollerfahrer gerät in Verkehrskontrolle

Hierbei wies er diverse Anzeichen von Drogenmissbrauch auf, weshalb er einen Urintest durchführte. Dieser verlief positiv auf THC und so wurde eine Weiterfahrt unterbunden. Der junge Mann begleitete die Polizeibeamten in ein Krankenhaus, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Rollerfahrer hat mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Diebstahl von Parfüm in City Galerie

Ab Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, packte sich ein 24-jähriger Mann in einer Drogerie in der City Galerie sechs hochwertige Parfüme in den Rucksack. Dies blieb jedoch nicht unbeobachtet und so wurde der junge Mann nach Verlassen des Geschäftes von einem Angestellten angehalten. Das Parfum im Gesamtwert von fast 650 Euro wurde sichergestellt und der Filiale zurückgegeben. Laut Zeugenaussagen befand sich bei dem 24-Jährigen ein weiterer unbekannter Mittäter, den die Polizeistreife jedoch nicht mehr antraf. Eine nähere Beschreibung zu dem Mittäter kann nicht genannt werden. Den 24-jährigen Parfümdieb erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. Zudem wurde ihm ein Hausverbot in dem Drogeriegeschäft ausgesprochen.

Handys und Navi aus Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Damm.

Am Dienstag wurden aus zwei Fahrzeugen Gegenstände entwendet, obwohl diese abgeschlossen waren. Beide Pkw befanden sich auf einem Parkplatz in der Lange Straße und wiesen im Nachhinein keinerlei Aufbruchspuren oder andere Beschädigungen auf.

Ein unbekannter Täter hatte im Zeitraum von 14 Uhr bis 14:30 Uhr ein Smartphone aus einem Pkw Daimler Chrysler gestohlen, das sich in der Ablagetasche hinter dem Beifahrersitz befand.

Zwischen 19:20 Uhr und 19:45 Uhr entwendete eine unbekannte Person ein Navigationsgerät aus einem Pkw Peugeot.

Den Eigentümern entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Wie die unbekannte Person in das Fahrzeuginnere gelang und ob bei den beiden Diebstählen derselben Täter zugange war, wird von der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg recherchiert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.