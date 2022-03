Unter Drogen in nicht zugelassenem Auto in Würzburg unterwegs

Am Mittwochmorgen gegen 23:40 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in der Ostpreußenstraße ein VW-Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-Jährige im Laufe des Abends Drogen konsumiert hatte. Außerdem befanden sich am Pkw gefälschte amtliche Kennzeichen. Das Fahrzeug war weder versichert noch zugelassen. Der junge Mann musste die Beamten zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle zu Fuß wieder verlassen. Den Würzburger erwartet nun eine Anzeige u. a. nach dem Kraftfahrsteuergesetz und Strafgesetzbuch und ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Geldbörse gestohlen

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Schweinfurter Straße zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete aus der Handtasche einer Kundin deren Geldbörse. Der Beuteschaden liegt bei 100 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Tür an WC-anlage beschädigt

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Samstagnachmittag wurde in der Rottendorfer Straße die Türe einer WC-Anlage in der Tiefgarage eines Supermarktes beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Angetrunken auf E-Scooter unterwegs

WÜRZBURG/SANDERAU. Ein 21-jähriger Würzburger war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Augustiner Straße mit über 1,1 Promille auf einem E-Scooter unterwegs. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Fahrt ohne Führerschein

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Dienstagabend gegen 23:20 Uhr, wurde in der Stettiner Straße ein VW-Fahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer nicht im Besitz eine Fahrerlaubnis ist. Den Heimweg musste er dann zu Fuß antreten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.