Unter Drogen am Steuer - Polizei stoppt zwei Fahrer

Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Hösbach, A3 Richtung Würzburg. Am Montag gegen 02:40 Uhr wurde ein Pkw mit polnischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer in Deutschland kein Kraftfahrzeug führen darf. Zudem wies er drogenbedingte Auffälligkeiten auf. Zum Nachweis des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Grund des vorliegenden Sachverhalts wurde die Weiterfahrt des Herrn durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden.

Bereits am Sonntagabend um 23:05 Uhr wurde ein ähnlicher Sachverhalt durch eine Streife der VPI Aschaffenburg-Hösbach aufgenommen. Auch hier konnte der Fahrer eines VW seinen zurückliegenden Drogenkonsum vor den Beamten nicht verbergen und räumte sogar ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Nach erfolgter Blutentnahme bei dem jungen Mann konnte die Beifahrerin die Heimfahrt in den Raum Coburg übernehmen.