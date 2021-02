Unter Betäubungsmittel stehender Autofahrer greift Polizeibeamte in Aschaffenburg an

Den 31-jährigen Fahrer eines Pkw Mercedes hielt eine zivile Polizeistreife am Mittwoch gegen 14:30 Uhr in der Großostheimer Straße zu einer Verkehrskontrolle an. Die Ordnungshüter nahmen hierbei aus dem Wageninnern Marihuanageruch wahr und führten einen Urintest durch, der positiv verlief. Im weiteren Verlauf konnte außerdem eine geringe Menge Rauschgift entdeckt und sichergestellt werden. Während der Überprüfung wurde der Mann zunehmend aggressiv und verweigerte die angeordnete Blutentnahme. Nach der Androhung des unmittelbaren Zwanges musste er durch mehrere Beamte fixiert werden und versuchte sich mit Gewalt aus dem Polizeigriff zu winden, wobei eine 24-jährige sich leicht verletzte. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Angehörigen der Streifenbesatzung mit „nicht spruchreifen“ Ausdrücken. Den Rest des Tages verbrachte er nach der Blutentnahme durch einen Arzt in polizeilichem Gewahrsam.

Vorfahrtsunfall

Großostheim. Am Montag um 13:30 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw Audi die Rathausstraße, von Aschaffenburg kommend. Zeitgleich war eine 44-Jährige mit ihrem Pkw BMW auf der Breitfeldstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs. Sie missachtete die durch Verkehrszeichen angeordnete Vorfahrt des Mannes, worauf es zur heftigen Kollision der Autos kam. Der Audi musste danach abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen um 06:00 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Roller, von der Alexandrastraße kommend, in den Kreisverkehrsplatz zur Würzburger Straße ein. Auf einer kleinen Eisfläche rutschte das Hinterrad des Zweirads weg und der Mann stürzte auf die linke Körperseite. Er musste vom Rettungsdienst mit diversen Prellungen ins Klinikum verbracht werden. Sachschaden ist nicht entstanden. Um 08:30 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Adenauerbrücke in Richtung Nilkheim unterwegs. Hierbei fuhr sie verbotswidrig und entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fußgängerweg, welcher nicht gestreut war. Auf der Eisschicht kam die Frau zu Sturz und zog sich hierbei Schürf- und Platzwunden zu. Zur weiteren Abklärung wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Drogenfahrt

Bessenbach. Von einer Polizeistreife wurde ein 25-Jähriger am Montag um 15:50 Uhr auf der Staatsstraße 2307 mit seinem Pkw Opel zu einer Kontrolle angehalten. Hierbei konnten die Ordnungshüter sofort Marihuanageruch aus dem Wageninnern wahrnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes kamen außerdem einige Gramm Rauschgift zum Vorschein. Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt auf der Wache durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

